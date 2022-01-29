Потужний сніговий циклон з Європи накриє Україну – коли очікувати

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Погода в Україні зіпсується 30 січня — вночі очікується сніговий циклон із Європи. Першими дію холодного циклону відчують мешканці західних регіонів.

Разом з опадами очікується сильний штормовий вітер та зниження температури повітря. Про це повідомляє Gismeteo.

Сніг почне йти близько 00.00 на Закарпатті, Львівській, Рівненській та Волинській областях. Ближче ранку снігопади почнуть просуватися в Київ та центральні області України.

За прогнозами синоптиків, ближче до вечора циклон просунеться до Криму та інших південних областей, де пройдуть сильні опади у вигляді снігу. До східних регіонів значний снігопад не дістанеться.

Джерело: Gismeteo