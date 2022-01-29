Семейную гробницу с 30 мумиями раскопали археологи в Египте. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n166367-semeynuu-grobnicu-s-30-mumiyami-raskopali-arheologi-v-egipte-foto.html

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В Египте археологи обнаружили семейную гробницу сразу с 30 мумиями. Ученые полагают, что члены одной семьи на протяжении нескольких веков приносили в гробницу своих родственников.

В окрестностях египетского города Асуана археологи обнаружили вход в гробницу, возведенную приблизительно 2 тыс. лет назад, пишет LiveScience.

Внутри гробницы были найдены 30 мумий разного возраста, в том числе нескольких пожилых людей, детей и новорожденного.

Некоторые из них очень хорошо сохранились, например, тело ребенка в терракотовом саркофаге. Другие были в бинтах — так древние египтяне заворачивали мумии, вскрытые грабителями.

Похоже, что из-за своего положения вдоль долины, ведущей к некрополю, это здание использовалось как священное сооружение, где приносили жертвы богу Хнуму, — рассказали ученые.

Внутри семейной гробницы археологи также нашли останки животных, остатки растений и столы для ритуала жертвоприношения.

Помимо этого, в сооружении обнаружили древнее ожерелье, которое, вероятно, принадлежало члену египетской семьи.

Напомним, что в Египте открыли уникальную отреставрированную аллею, по которой раньше передвигались процессии фараонов. На аллее представлены 250 сфинксов с бараньими головами и 807 сфинксов с человеческими головами.

Источник: LiveScience