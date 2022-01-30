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Ракурс
На трассе Киев-Чоп перевернулся автобус, фото: Varta1

Рейсовый автобус перевернулся на трассе Киев-Чоп, 14 пострадавших (ФОТО)

30 янв 2022, 10:13
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На Львовщине на трассе Киев-Чоп возле села Загорцы Золочевского района перевернулся рейсовый автобус сообщением «Харьков-Слупск».

В результате телесные повреждения получили 14 из 40 человек, находившихся в автобусе на момент ДТП. Пострадавших с травмами разной степени тяжести госпитализировали. Об этом сообщает Департамент по гражданской защите Львовской облгосадминистрации.

Авария произошла около 2.00 30 января.

Отмечается, что водитель автобуса, двигаясь в направлении Львова, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части дороги в кювет и перевернулось.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

На трассе Киев-Чоп перевернулся автобус, фото: Varta1







Напомним, в августе 2021 года в Киеве перевернулся автобус с пассажирами.

Источник: Ракурс


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