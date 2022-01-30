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На трассе Киев-Чоп перевернулся автобус, фото: Varta1
Рейсовый автобус перевернулся на трассе Киев-Чоп, 14 пострадавших (ФОТО)https://racurs.ua/n166384-reysovyy-avtobus-perevernulsya-na-trasse-kiev-chop-14-postradavshih-foto.htmlРакурс
На Львовщине на трассе Киев-Чоп возле села Загорцы Золочевского района перевернулся рейсовый автобус сообщением «Харьков-Слупск».
В результате телесные повреждения получили 14 из 40 человек, находившихся в автобусе на момент ДТП. Пострадавших с травмами разной степени тяжести госпитализировали. Об этом сообщает Департамент по гражданской защите Львовской облгосадминистрации.
Авария произошла около 2.00 30 января.
Отмечается, что водитель автобуса, двигаясь в направлении Львова, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части дороги в кювет и перевернулось.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
Напомним, в августе 2021 года в Киеве перевернулся автобус с пассажирами.
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