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Ракурс
На трасі Київ–Чоп перекинувся автобус, фото: Varta1

Рейсовий автобус перекинувся на трасі Київ-Чоп, 14 постраждалих (ФОТО)

30 січ 2022, 10:13
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На Львівщині на трасі Київ-Чоп поблизу села Загірці Золочівського району перекинувся рейсовий автобус сполученням «Харків-Слупск».

В результаті тілесні ушкодження отримали 14 із 40 осіб, які перебували в автобусі на момент ДТП. Постраждалих із травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували. Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

Аварія сталася близько 2.00 30 січня.

Зазначається, що водій автобусу, рухаючись в напрямку Львова, не впорався із керуванням, внаслідок чого транспортний засіб з’їхав з проїжджої частини дороги в кювет та перекинувся.

Причини та обставини ДТП встановлюються.

На трасі Київ–Чоп перекинувся автобус, фото: Varta1







Нагадаємо, у серпні 2021 року в Києві перекинувся автобус із пасажирами.

Джерело: Ракурс


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