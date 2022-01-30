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На трасі Київ–Чоп перекинувся автобус, фото: Varta1
Рейсовий автобус перекинувся на трасі Київ-Чоп, 14 постраждалих (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n166384-reysovyy-avtobus-perekynuvsya-na-trasi-kyyiv-chop-14-postrajdalyh-foto.htmlРакурс
На Львівщині на трасі Київ-Чоп поблизу села Загірці Золочівського району перекинувся рейсовий автобус сполученням «Харків-Слупск».
В результаті тілесні ушкодження отримали 14 із 40 осіб, які перебували в автобусі на момент ДТП. Постраждалих із травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували. Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.
Аварія сталася близько 2.00 30 січня.
Зазначається, що водій автобусу, рухаючись в напрямку Львова, не впорався із керуванням, внаслідок чого транспортний засіб з’їхав з проїжджої частини дороги в кювет та перекинувся.
Причини та обставини ДТП встановлюються.
Нагадаємо, у серпні 2021 року в Києві перекинувся автобус із пасажирами.
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