В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: Mstyslav Chernov

https://racurs.ua/ua/n166383-mayje-25-tys-vypadkiv-koronavirusu-vyyavyly-v-ukrayini-za-dobu-infografika.html

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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися.

За минулу добу, 29 січня, зафіксовано ще 24 тис. 508 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 3 тис. 378 дітей та 444 медпрацівники. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Госпіталізували за добу 3 тис. 692 особи, одужали — 3 тис. 145 пацієнтів. Від ускладнень коронавірусу за добу померли 94 особи.

За добу здійснено 112 тис. 738 тестувань на коронавірус

Щеплення від COVID-19 29 січня отримали 34 тис. 202 особи. Серед них:

першу дозу отримали 12 тис. 92 людини;

другу дозу — 11 тис. 400 людей;

додаткову дозу — 235 людей;

бустерну дозу — 10 тис. 475 людей.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні: