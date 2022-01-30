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В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: Mstyslav Chernov
Майже 25 тис. випадків коронавірусу виявили в Україні за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n166383-mayje-25-tys-vypadkiv-koronavirusu-vyyavyly-v-ukrayini-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися.
За минулу добу, 29 січня, зафіксовано ще 24 тис. 508 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 3 тис. 378 дітей та 444 медпрацівники. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.
Госпіталізували за добу 3 тис. 692 особи, одужали — 3 тис. 145 пацієнтів. Від ускладнень коронавірусу за добу померли 94 особи.
За добу здійснено 112 тис. 738 тестувань на коронавірус
Щеплення від COVID-19 29 січня отримали 34 тис. 202 особи. Серед них:
- першу дозу отримали 12 тис. 92 людини;
- другу дозу — 11 тис. 400 людей;
- додаткову дозу — 235 людей;
- бустерну дозу — 10 тис. 475 людей.
За весь час епідемії коронавірусу в Україні:
- захворіли 4 млн 42 тис. 469 осіб;
- одужали 3 млн 618 тис. 402 хворих;
- померли 100 тис. 125 осіб;
- щеплено 15 млн 318 тис. 151 людину (першу дозу отримали 15 млн 318 тис. 149 людей, дві дози — 14 млн 611 тис. 834 людини, додаткову дозу — 16 тис. 597 людей, бустерну дозу — 333 тис. 18 людей).
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