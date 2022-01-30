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В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: Mstyslav Chernov

Майже 25 тис. випадків коронавірусу виявили в Україні за добу (ІНФОГРАФІКА)

30 січ 2022, 09:28
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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися.

За минулу добу, 29 січня, зафіксовано ще 24 тис. 508 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 3 тис. 378 дітей та 444 медпрацівники. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Госпіталізували за добу 3 тис. 692 особи, одужали — 3 тис. 145 пацієнтів. Від ускладнень коронавірусу за добу померли 94 особи.

За добу здійснено 112 тис. 738 тестувань на коронавірус

Щеплення від COVID-19 29 січня отримали 34 тис. 202 особи. Серед них:

  • першу дозу отримали 12 тис. 92 людини;
  • другу дозу — 11 тис. 400 людей;
  • додаткову дозу — 235 людей;
  • бустерну дозу — 10 тис. 475 людей.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:







  • захворіли 4 млн 42 тис. 469 осіб;
  • одужали 3 млн 618 тис. 402 хворих;
  • померли 100 тис. 125 осіб;
  • щеплено 15 млн 318 тис. 151 людину (першу дозу отримали 15 млн 318 тис. 149 людей, дві дози — 14 млн 611 тис. 834 людини, додаткову дозу — 16 тис. 597 людей, бустерну дозу — 333 тис. 18 людей).

Коронавірус в Україні, інфографіка: МОЗ

Джерело: Ракурс


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