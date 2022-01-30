Серджіо Маттарелла, фото: Profile.ru

https://racurs.ua/ua/n166382-80-richnogo-prezydenta-italiyi-pereobraly-na-drugyy-strok.html

Ракурс

В Італії на другий семирічний термін переобрали 80-річного президента країни Серджіо Маттарелла.

Про це повідомляє агентство Reuters.

В Італії президента країни обирає парламент. Для цього кандидату потрібно здобути щонайменше 505 з 1009 голосів депутатів.

Маттарелла здобув 759 голосів, що на 94 голоси більше, ніж виборах у 2015 році, де він переміг вперше.

Зазначається, що Маттарелла не хотів претендувати на новий термін, говорячи, що в нього «інші плани на майбутнє", проте сім спроб парламенту обрати його наступника провалилися.

Тож лідери парламентських груп та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі попросили його погодитися на переобрання, враховуючи ситуацію в країні.

Маттарелла у своїх коментарях заявив, що криза, викликана коронавірусом, і складні економічні та соціальні умови в Італії означають, що він зобов’язаний прийняти рішення парламенту.

До того як стати президентом, Маттарелла обіймав інші важливі державні посади — був міністром зв’язків із парламентом, міністром громадської освіти, міністром оборони та суддею конституційного суду.

У політичній системі Італії президент є впливовою фігурою — призначає прем'єр-міністрів, уряди котрих зазвичай існують рік-два, і часто залучається до розв’язання політичних криз. Так, уряд Драгі став четвертим у переліку тих, які припали на перший термін Маттарелла.

Джерело: Reuters