Володимир Путін доручив спростити виплати жителям ОРДЛО

https://racurs.ua/ua/n166381-gibrydna-provokaciya-putin-doruchyv-sprostyty-vyplaty-jytelyam-ordlo.html

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Міністерство зовнішніх справ (МЗС) України відреагувало на нещодавнє доручення президента країни-агресора Володимира Путіна спростити надання російських виплат мешканцям тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті МЗС України.

На сайті Кремля 27 січня з’явилося повідомлення, що Путін доручив російському уряду «розглянути питання щодо надання громадянам РФ, які проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України, можливості подання з використанням єдиного порталу державних та муніципальних послуг заяв на отримання соціальних виплат та пільг без вказівки реєстрації».

МЗС України вимагає від РФ скасувати це рішення і припинити подібні «гібридні провокації».

У відомстві наголошують, що такі дії Росії є черговим порушенням суверенітету України і спрямовані на продовження примусової інтеграції населення ОРДЛО у російську сферу.

Прикметно, що Кремль обрав момент для цієї акції саме під час ескалації безпекової ситуації навколо кордонів України. У той час, коли наша держава та партнери докладають усіх зусиль задля деескалації ситуації, нове рішення російського керівництва не сприяє цим дипломатичним зусиллям, — наголошують в українському зовнішньополітичному відомстві.

Нагадаємо, з 2019 року Росія роздає свої паспорти жителям ОРДЛО. Таких новоявлених «громадян Росії» країна-агресор, зокрема, використовує для забезпечення «запланованих» показників підтримки провладної партії «Единая Россия» на виборах.