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30 січня — яке свято відзначають і чого не можна робитиhttps://racurs.ua/ua/n166380-30-sichnya-yake-svyato-vidznachaut-i-chogo-ne-mojna-robyty.htmlРакурс
Свято завтра — 30 січня — День спеціаліста військово-соціального управління Збройних сил. Ці люди займаються виховною роботою в армійських колах, психологічною реабілітацією військових та проводять психологічний відбір призваних до ЗСУ. Саме вони допомагають створити позитивний імідж ЗСУ та відповідають за дисципліну в армії.
30 січня в церковному календарі — день пам’яті Антонія Димського (Великого). Його вважають основоположником чернецтва та відлюдництва духовенства. Він народився у Єгипті в багатій родині, що сповідувала християнство. Саме тому хлопчика виховували згідно з християнськими канонами. Коли померли батьки, Антоній пожертвував всю свою спадщину нужденним та біднякам, а сам пішов жити в печеру. Там він практикував духовний розвиток, щоденно молився.
Потім він знайшов притулок у руїнах фортеці. Там Антоній прожив цілих 20 років і заснував монастир, але сам бував там дуже рідко. Приходив тільки для того, щоби розповісти настанови своїм учням та вірянам.
Що не можна робити в цей день:
- забороняється готувати та вживати в їжу бобові, інакше будуть проблеми зі шлунком;
- не рекомендується сильно напружуватися, щоби не підірвати фізичне здоров’я;
- забороняється вишивати, шити, в’язати, а також торкатися гострих предметів.
Народні прикмети:
- якщо 30 січня відлига, значить весна буде ранньою;
- якщо сонце з’явилося аж опівдні — весна скоро прийде, а якщо весь день йде сніг, чекайте на пізню весну;
- вночі хмарно — буде хороший врожай зернових;
- місяць із круглими рогами — буде морозна і ясна погода;
- тихий та ясний день — чекайте морозу.
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