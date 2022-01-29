https://racurs.ua/ua/n166380-30-sichnya-yake-svyato-vidznachaut-i-chogo-ne-mojna-robyty.html

Ракурс

Свято завтра — 30 січня — День спеціаліста військово-соціального управління Збройних сил. Ці люди займаються виховною роботою в армійських колах, психологічною реабілітацією військових та проводять психологічний відбір призваних до ЗСУ. Саме вони допомагають створити позитивний імідж ЗСУ та відповідають за дисципліну в армії.

30 січня в церковному календарі — день пам’яті Антонія Димського (Великого). Його вважають основоположником чернецтва та відлюдництва духовенства. Він народився у Єгипті в багатій родині, що сповідувала християнство. Саме тому хлопчика виховували згідно з християнськими канонами. Коли померли батьки, Антоній пожертвував всю свою спадщину нужденним та біднякам, а сам пішов жити в печеру. Там він практикував духовний розвиток, щоденно молився.

Потім він знайшов притулок у руїнах фортеці. Там Антоній прожив цілих 20 років і заснував монастир, але сам бував там дуже рідко. Приходив тільки для того, щоби розповісти настанови своїм учням та вірянам.

Що не можна робити в цей день:

забороняється готувати та вживати в їжу бобові, інакше будуть проблеми зі шлунком;

не рекомендується сильно напружуватися, щоби не підірвати фізичне здоров’я;

забороняється вишивати, шити, в’язати, а також торкатися гострих предметів.

Народні прикмети: