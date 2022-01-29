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Ракурс

30 січня — яке свято відзначають і чого не можна робити

29 січ 2022, 21:45
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Свято завтра — 30 січня — День спеціаліста військово-соціального управління Збройних сил. Ці люди займаються виховною роботою в армійських колах, психологічною реабілітацією військових та проводять психологічний відбір призваних до ЗСУ. Саме вони допомагають створити позитивний імідж ЗСУ та відповідають за дисципліну в армії.

30 січня в церковному календарі — день пам’яті Антонія Димського (Великого). Його вважають основоположником чернецтва та відлюдництва духовенства. Він народився у Єгипті в багатій родині, що сповідувала християнство. Саме тому хлопчика виховували згідно з християнськими канонами. Коли померли батьки, Антоній пожертвував всю свою спадщину нужденним та біднякам, а сам пішов жити в печеру. Там він практикував духовний розвиток, щоденно молився.







Потім він знайшов притулок у руїнах фортеці. Там Антоній прожив цілих 20 років і заснував монастир, але сам бував там дуже рідко. Приходив тільки для того, щоби розповісти настанови своїм учням та вірянам.

Що не можна робити в цей день:

  • забороняється готувати та вживати в їжу бобові, інакше будуть проблеми зі шлунком;
  • не рекомендується сильно напружуватися, щоби не підірвати фізичне здоров’я;
  • забороняється вишивати, шити, в’язати, а також торкатися гострих предметів.

Народні прикмети:

  • якщо 30 січня відлига, значить весна буде ранньою;
  • якщо сонце з’явилося аж опівдні — весна скоро прийде, а якщо весь день йде сніг, чекайте на пізню весну;
  • вночі хмарно — буде хороший врожай зернових;
  • місяць із круглими рогами — буде морозна і ясна погода;
  • тихий та ясний день — чекайте морозу.

Джерело: Ракурс


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