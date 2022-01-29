Місяцехід. Фото: Toyota

https://racurs.ua/ua/n166379-land-cruiser-dlya-misyacya-rozroblyaie-toyota-foto.html

Ракурс

Toyota («Тойота»), відомий виробник авто, разом із японським космічним агентством працює над створенням місяцехода, який має допоможе людям колонізувати Місяць до 2040 року.

Апарат отримав назву Lunar Cruiser, віддаючи шану популярному позашляховику Toyota Land Cruiser. Про це повідомляє Associated Press.

Його випуск призначений на кінець 2020-х років. Очікується, що його можна буде використовувати і на Марсі. Основна ідея полягає в тому, що люди зможуть «їсти, працювати, спати та спілкуватися один з одним на Місяці, не виходячи з Lunar Cruiser».

Японська компанія Gitai Japan вже розробила роботизовану руку для Lunar Cruiser, яка захоплюватиме й підійматиме предмети. Її також оснастять змінними насадками для роботи з різними інструментами.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що міжнародна група учених із Китаю та Австралії створила модель, котра пояснює помітну асиметрію між обома півкулями Місяця. На думку вчених, причини цього полягають у колосальному зіткненні, яке сталося 4,2−4,3 млрд років і, зокрема, залишило по собі басейн Південний полюс — Ейткен на зворотному боці Місяця.

Джерело: Associated Press