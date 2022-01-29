Рябчук. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n166378-ryabchuku-dopomogly-vybratysya-z-mista-z-yavylysya-novi-podrobyci-biyni-v-dnipri.html

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Артем Рябчук, який розстріляв товаришів по службі в Дніпрі, втік з міста, зупинивши один з легкових автомобілів.

Він наказав жінці везти його у місто Підгороднє, що на Дніпровщині, у житлові квартали. Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань (ДБР).

ДБР просить очевидців, які бачили в цей період Рябчука, зв’язатися за телефоном 0800−350−352.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що солдат-строковик Артем Рябчук з Одеської області розстріляв товаришів по службі у Дніпрі. Слідчі становили, що військовослужбовець Національної гвардії при видачі зброї, з невстановлених причин з автомата Калашникова розстріляв варту військовослужбовців НГУ. П’ятеро військовослужбовців загинули, троє дістали поранення.