Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рябчук. Фото: УП

Рябчуку допомогли вибратися з міста — з`явилися нові подробиці бійні в Дніпрі

29 січ 2022, 20:50
999

Артем Рябчук, який розстріляв товаришів по службі в Дніпрі, втік з міста, зупинивши один з легкових автомобілів.

Він наказав жінці везти його у місто Підгороднє, що на Дніпровщині, у житлові квартали. Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань (ДБР).







ДБР просить очевидців, які бачили в цей період Рябчука, зв’язатися за телефоном 0800−350−352.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що солдат-строковик Артем Рябчук з Одеської області розстріляв товаришів по службі у Дніпрі. Слідчі становили, що військовослужбовець Національної гвардії при видачі зброї, з невстановлених причин з автомата Калашникова розстріляв варту військовослужбовців НГУ. П’ятеро військовослужбовців загинули, троє дістали поранення.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів