https://racurs.ua/ua/n166374-biynya-u-dnipri-kerivnyctvo-viyskovoyi-chastyny-pereviryat-na-poligrafi.html

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Бійня у Дніпрі не буде замовчуватися — голова Міністерства внутрішніх справ (МВС) Денис Монастирський пообіцяв, що до розслідування трагедії на «Південмаші» залучать поліграф.

Окрім того, розслідування злочину проводить Державне бюро розслідувань (ДБР). Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook.

Наразі триває службове розслідування. Його результати оприлюднять вже невдовзі. Командування полку та безпосередньо частини 3021 відсторонили від виконання службових обов’язків. Окрім внутрішньої перевірки, де в тому числі працюватимуть поліграфологи, розслідування цього злочину проводить ДБР. Жодних замовчувань не буде. Я вам обіцяю, — заявив Монастирський.













Глава МВС також запевнив, що якщо факти «дідівщини» або інші прояви нестатутних взаємовідносин чи інших порушень підтвердять, посадовців покарають.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що стрілянину в Дніпрі влаштував 21-річний солдат строкової служби Артем Рябчук. Одним із загиблих став 34-річний Олександр Буганов, який раніше захищав Україну на Донбасі. Він пройшов Іловайськ та побував у полоні окупантів. Чоловік був одружений, без батька залишилися дві маленькі доньки.