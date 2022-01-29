https://racurs.ua/n166374-boynya-v-dnepre-rukovodstvo-voinskoy-chasti-proveryat-na-poligrafe.html

Ракурс

Бойня в Днепре не будет замалчиваться — глава Министерства внутренних дел (МВД) Денис Монастырский пообещал, что к расследованию трагедии на «Южмаше» привлекут полиграф.

Кроме того, расследование преступления проводится Государственным бюро расследований (ГБР). Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

В настоящее время идет служебное расследование. Его результаты будут обнародованы уже вскоре. Командование полка и непосредственно части 3021 отстранили от исполнения служебных обязанностей. Кроме внутренней проверки, где будут работать полиграфологи, расследование этого преступления проводит ГБР. Никаких замалчиваний не будет. Я вам обещаю, — заявил Монастырский.













Глава МВД также заверил, что если факты «дедовщины» или другие проявления неуставных взаимоотношений или других нарушений подтвердят, должностных лиц накажут.

Напомним, ранее мы сообщали, что стрельбу в Днепре устроил 21-летний солдат срочной службы Артем Рябчук. Одним из погибших стал 34-летний Александр Буганов, ранее защищавший Украину на Донбассе. Он прошел Иловайск и побывал в плену у боевиков. Мужчина был женат, без отца остались две маленькие дочери.