https://racurs.ua/n166373-prestijnyy-festival-sandens-pokorili-dva-ukrainskih-filma-video.html

Ракурс

«Санденс», международный кинофестиваль независимого кино в США, высоко оценил украинское кино.

Победу одержали сразу две украинские ленты — «Клондайк» завоевал приз за лучшую режиссуру в категории мировое художественное кино, а «Дом из скалок» — премию за лучшую режиссуру в категории мировое документальное кино. Об этом сообщает BBC.

«Клондайк» украинского режиссера Марины Эр Горбач рассказывает о семье, которая оказалась в эпицентре событий после авиакатастрофы рейса MH17 в селе Грабово Донецкой области. По словам режиссера, этот фильм — повод привлечь внимание к жизни людей во время войны в Украине. «Клондайк», отмечает она, это картина, напоминающая, что война в Украине идет с 2014 года.

Второй фильм-победитель — «Дом из скалок» — лента производства Дании, Швеции, Финляндии и Украины. Режиссером выступил Симон Леренг Вильмонт. Фильм рассказывает о социальных работниках на востоке Украины, которые работают в особом детдоме и создают безопасное пространство для детей. Ленту создавали 2,5 года.

«Санденс» — один из самых престижных кинофестивалей независимого кино. Он проводится ежегодно в конце января в Парк-Сити в США.

Напомним, ранее мы сообщали, что «Золотой глобус-2022» отличился скандалами — на 79-й церемонии вручения кинопремии часть звезд отказалась от участия из-за обвинений жюри в расизме, сексизме и коррупции.

Источник: BBC