https://racurs.ua/n166372-eto-element-voyny-v-minoborony-oprovergli-feyk-o-zapasah-krovi.html

Ракурс

Министерство обороны Украины высказалось о фейке о якобы направлении Россией запасов крови к украинской границе.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что эта информация является элементом информационно-психологической войны. Об этом она заявила в своем Facebook.

Сейчас по интернету распространяется информация со ссылкой на анонимные источники, что Россия якобы направила запасы крови и другие медицинские материалы для раненых к украинской границе. Эта информация не соответствует действительности. Такие «новости» являются элементом информационно-психологической войны. Цель такой информации — распространить панику и страх в нашем обществе, — заявила она.













До этого американское агентство Reuters со ссылкой на трех неназванных американских чиновников сообщило, что Россия накапливает запасы крови и медицинские материалы в войсках, расположенных вблизи украинских границ.

Напомним, ранее мы сообщали, что вторжение России в Украину может не состояться — Российская Федерация после учений в Западном военном округе (ЗВО) частично отводит войска от Украины. Российские военные возвращаются в пункты постоянной дислокации.