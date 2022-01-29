Россия начала частичный отвод войск от границ Украины

https://racurs.ua/n166369-rossiya-nachala-chastichnyy-otvod-voysk-ot-granic-ukrainy.html

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Вторжение России в Украину может не состояться — Российская Федерация после учений в Западном военном округе (ЗВО) частично отводит войска от Украины.

Российские военные возвращаются в пункты постоянной дислокации. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По словам командующего войсками Александра Журавлева, плановая проверка боевой готовности завершилась. В настоящее время продолжаются мероприятия боевой подготовки на полигонах. В частности, российские военные будут проводить двусторонние тактические учения с привлечением авиации и систем ПВО.

К пунктам постоянной дислокации отводятся передовые отряды инженерных подразделений и радиационной, химической и биологической защиты (РХБО). Авиация тоже вернулась на аэродромы базирования.

Там добавили, что после возвращения организовано обслуживание вооружения и военной техники — пополняются необходимые запасы горюче-смазочных материалов, ракет и боеприпасов, израсходованных во время тактических учений.

Напомним, ранее мы сообщали, что Россия создала чрезвычайно опасный уровень угрозы нового масштабного наступления на Украину, считают в Государственном департаменте США.