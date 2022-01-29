Росія почала частковий відвід військ від кордонів України

https://racurs.ua/ua/n166369-rosiya-pochala-chastkovyy-vidvid-viysk-vid-kordoniv-ukrayiny.html

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Вторгнення Росії в Україну може не відбутися — Російська Федерація після навчань у Західному військовому окрузі (ЗВО) частково відводить війська від України.

Російські військові повертаються в пункти постійної дислокації. Про це повідомляє Міноборони РФ.

За словами командувача військами Олександра Журавльова, планова перевірка бойової готовності завершилася. Наразі тривають заходи бойової підготовки на полігонах. Зокрема, російські військові проводитимуть двосторонні тактичні навчання із залученням авіації та систем ППО.

До пунктів постійної дислокації відводяться передові загони інженерних підрозділів і радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ). Авіація теж повернулася на аеродроми базування.

Там додали, що після повернення організовано обслуговування озброєння та військової техніки — поповнюються необхідні запаси паливно-мастильних матеріалів, ракет та боєприпасів, витрачених під час тактичних навчань.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Росія створила надзвичайно небезпечний рівень загрози нового масштабного наступу на Україну, вважають у Державному департаменті США.