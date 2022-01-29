https://racurs.ua/n166371-razmer-sobaki-opredelyaet-specifichnaya-mutaciya-uchenye.html

Ракурс

Научное открытие удалось совершать ученым. Мутациям, от которых зависит размер собаки, оказалось больше полусотни тысяч лет.

Оказалось, что самый существенный ген, от которого зависит размер собак — это ген белка IGF-1 (insulin-like growth factor 1), сообщает Current Biology.

Активность этого гена подчиняется регуляторным последовательностям в ДНК, которые влияют на то, как работает их подопечный ген. Рядом с геном IGF-1 есть последовательность, кодирующая особую регуляторную РНК — она влияет на то, как синтезируется белок на РНК с гена IGF-1. У собак в регуляторной РНК нашли две мутации. Одна из них «маленькая», то есть из-за нее ген малоактивен и размер тела будет небольшим, другая — «большая», с ней собака будет крупной.

При этом у последовательности, которая кодирует регуляторную РНК, в геноме всегда будут две копии — одна пришла от матери, другая от отца. Поэтому возможны три разные комбинации обеих мутаций. Ученые изучили геномы разных пород и выяснили, что есть связь между размером тела и комбинацией «маленькой» и «большой» мутаций. У пород небольших размеров в обеих копиях гена было по «маленькой» мутации, у среднеразмерных в одном гене была «маленькая» мутация, а в другом «большая», наконец, у крупных собак в обеих копиях гена была «большая» мутация.

Обеим мутациям как минимум 53 тыс. лет, причем «маленькая» старше «большой». У древнего общего предка, который дал начало всем волкоподобным псовым, была «маленькая» мутация, которая пригодилась койотам, шакалам, гиеновидным собакам — в их случае естественный отбор благоприятствовал тем особям, которые были не слишком велики.

Если говорить о волках, от которых произошли собаки, то у них были обе мутации, и размеры их довольно сильно варьировали. Люди начали приручать тех волков, что были поменьше, поэтому у других древних волков были только «большие» мутации, как и у волков современных — то есть они жили в условиях, когда выгодно быть крупным.

Напомним, ранее мы сообщали, что маршрут дикого волка проанализировала команда исследователей из Voyageurs Wolf Project в американском штате Миннесота. Ученые прикрепили к животному видеокамеру, которая позволила наблюдать за его «порядком дня».

Источник: Current Biology