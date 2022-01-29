https://racurs.ua/n166370-policeyskie-fantomy-vyshli-na-dorogi-fiksiruut-tysyachi-narusheniy.html

Ракурс

В Украине авто-«фантомы» полицейских по состоянию на субботу, 29 января, вынесли уже более 4 тыс. постановлений за нарушение скорости автомобилей на дорогах.

Все четыре авто работают на дорогах с 25 января. Об этом сообщил первый заместитель начальника Патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Полицейские автомобили-«фантомы» визуально не отличаются от других участников дорожного движения. Они работают на базе автомобиля Skoda Kodiaq, в которые интегрированы системы контроля скорости движущихся транспортных средств, считывания и распознавания номерных знаков с последующей проверкой в базах данных.

После фиксации «фантомом» нарушения данные отправляются в систему автоматической фиксации и формируется постановление об административном правонарушении. После анализа материалов уполномоченный полицейский выносит административное постановление с наложением квалифицированной электронной подписи. В 2022 году планируют закупить 30 таких автомобилей, а в 2023-м — 110.

Напомним, ранее мы сообщали, что автомобили МВД без опознавательных знаков заработают на украинских дорогах уже на этой неделе. Новые полицейские автомобили «фантомы» имеют, прежде всего, превентивную функцию. Они должны предотвратить правонарушение и возможные негативные последствия на дороге.