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Ракурс

Полицейские «фантомы» вышли на дороги — фиксируют тысячи нарушений

29 янв 2022, 16:22
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В Украине авто-«фантомы» полицейских по состоянию на субботу, 29 января, вынесли уже более 4 тыс. постановлений за нарушение скорости автомобилей на дорогах.

Все четыре авто работают на дорогах с 25 января. Об этом сообщил первый заместитель начальника Патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Полицейские автомобили-«фантомы» визуально не отличаются от других участников дорожного движения. Они работают на базе автомобиля Skoda Kodiaq, в которые интегрированы системы контроля скорости движущихся транспортных средств, считывания и распознавания номерных знаков с последующей проверкой в базах данных.







После фиксации «фантомом» нарушения данные отправляются в систему автоматической фиксации и формируется постановление об административном правонарушении. После анализа материалов уполномоченный полицейский выносит административное постановление с наложением квалифицированной электронной подписи. В 2022 году планируют закупить 30 таких автомобилей, а в 2023-м — 110.

Напомним, ранее мы сообщали, что автомобили МВД без опознавательных знаков заработают на украинских дорогах уже на этой неделе. Новые полицейские автомобили «фантомы» имеют, прежде всего, превентивную функцию. Они должны предотвратить правонарушение и возможные негативные последствия на дороге.

Источник: Ракурс


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