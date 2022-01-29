https://racurs.ua/ua/n166370-policeyski-fantomy-vyyshly-na-dorogy-fiksuut-tysyachi-porushen.html

Ракурс

В Україні авто-«фантоми» поліцейських станом на суботу, 29 січня, винесли вже понад 4 тис. постанов за порушеннями швидкості автівок на дорогах.

Всі чотири авто працюють на дорогах з 25 січня. Про це повідомив перший заступник начальника Патрульної поліції Олексій Білошицький.

Поліцейські автомобілі-«фантоми» візуально не відрізняються від інших учасників дорожнього руху. Вони працюють на базі автомобіля Skoda Kodiaq та інтегрованої системи контролю швидкості рухомих транспортних засобів, зчитування та розпізнавання номерних знаків із подальшою перевіркою в базах даних.

Після фіксації «фантомом» порушення дані відправляються до системи автоматичної фіксації та формується постанова про адміністративне правопорушення. Після аналізу матеріалів уповноважений поліцейський виносить адміністративну постанову з накладанням кваліфікованого електронного підпису. У 2022 році планують закупити 30 таких автомобілів, а у 2023-му — 110.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що автомобілі МВС без розпізнавальних знаків запрацюють на українських дорогах вже на цьому тижні. Нові поліцейські автомобілі «фантом» мають насамперед превентивну функцію. Вони повинні запобігти правопорушенню та можливим негативним наслідкам на дорозі.