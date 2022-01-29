Міноборони. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n166372-ce-element-viyny-u-minoborony-sprostuvaly-feyk-pro-zapasy-krovi.html

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Міністерство оборони України висловилося щодо фейку про спрямування Росією запасів крові до українського кордону.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що ця інформація є елементом інформаційно-психологічної війни. Про це вона заявила у своєму Facebook.

Зараз інтернетом шириться інформація з посиланням на анонімні джерела про те, що Росія нібито спрямувала запаси крові та інші медичні матеріали для поранених до українського кордону. Ця інформація не відповідає дійсності. Такі «новини» є елементом інформаційно-психологічної війни. Мета такої інформації — поширити паніку і страх в нашому суспільстві, — заявила вона.













До цього американське агентство Reuters із посиланням на трьох неназваних американських посадовців повідомило, що Росія накопичує запаси крові та медичні матеріали до військ, розквартированих поблизу українських кордонів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вторгнення Росії в Україну може не відбутися — Російська Федерація після навчань у Західному військовому окрузі (ЗВО) частково відводить війська від України. Російські військові повертаються в пункти постійної дислокації.