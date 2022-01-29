https://racurs.ua/ua/n166373-prestyjnyy-festyval-sandens-pidkoryly-dva-ukrayinskyh-filmy-video.html

Ракурс

«Санденс», міжнародний кінофестиваль незалежного кіно в США, високо оцінив українське кіно.

Перемогу здобули одразу дві українські стрічки — «Клондайк» виборов приз за найкращу режисуру в категорії світове художнє кіно, а «Будинок зі скалок» — премію за найкращу режисуру в категорії світове документальне кіно. Про це повідомляє BBC.

«Клондайк» української режисерки Марини Ер Горбач розповідає про родину, яка опинилася в епіцентрі подій після авіакатастрофи рейсу MH17 в селі Грабове Донецької області. За словами режисерки, цей фільм — привід привернути увагу до життя людей під час війни в Україні. «Клондайк», наголошує вона, це картина, яка нагадує, що війна в Україні йде з 2014 року.

Другий фільм-переможець — «Будинок зі скалок» — стрічка виробництва Данії, Швеції, Фінляндії та України. Режисером виступив Сімон Леренг Вільмонт. Фільм розповідає про соціальних працівників на сході України, які працюють в особливому дитбудинку та створюють безпечний простір для дітей. Стрічку створювали 2,5 роки.

«Санденс» — один із найпрестижніших кінофестивалів незалежного кіно. Він проводиться щороку наприкінці січня в Парк-Сіті в США.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «Золотий глобус-2022» відзначився скандалами — на 79-ій церемонії вручення кінопремії частина зірок відмовилася від участі через звинувачення журі в расизмі, сексизмі та корупції.

Джерело: BBC