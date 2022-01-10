https://racurs.ua/ua/n165477-zolotyy-globus-2022-hto-otrymav-nagorodu-video.html

Ракурс

«Золотий глобус-2022» відзначився скандалами — на 79-ій церемонії вручення кінопремії частина зірок відмовилася від участі через звинувачення журі в расизмі, сексизмі та корупції.

Організатори відмовилися проводити онлайн-трансляцію, нагородження відбулося в закритому режимі.

Картина «Влада пса» режисерки Джейн Кемпіон отримала нагороду за «Кращий драматичний фільм року». Кемпіон також виграла в номінації «Краща режисерська робота», а актора Коді Смі-Макфі визнали найкращим актором другого плану. Ця картина розповідає про двох братів, які володіють великим ранчо Монтани. Один із них, дізнавшись, що другий таємно одружився з місцевою вдовою, вирішує використовувати її сина, щоб знищити їхній шлюб. Головні ролі виконали Бенедикт Камбербетч та Кірстен Данст.

Найкращим комедійним фільмом визнали мюзикл «Вестсайдська історія» Стівена Спілберга, а Діснеївський мультфільм «Енканто» виграв у номінації «Краща анімаційна картина». Актор Ендрю Гарфілд отримав нагороду як найкращий актор у комедії або мюзиклі за роль у «Тік-так… БУМ!», а в категорії «Найкраща чоловіча роль другого плану в серіалі» статуетку отримав виконавець ролі старого чоловіка в «Грі в кальмара».

Також нагороди отримали:

драма з Японії «Сядь за кермо моєї машини» — найкращий іноземний фільм;

Вілл Сміт — найкраща чоловіча роль у драмі (за фільм «Король Річард»);

Ніколь Кідман — найкраща жіноча роль у драмі (фільм «Бути Рікардо»);

Рейчел Зеглер, «Вестсайдська історія» — найкраща жіноча роль в мюзиклі або комедії;

Аріана Дебоус, «Вестсайдська історія» — найкраща актриса другого плану;

Кейт Уінслет і Майкл Кітон — найкраща жіноча і чоловіча роль в телефільмі. Уінслет отримала нагороду за телесеріал «Мейр з Істтауна», Кітон — за серіал «Ломка»;

«Хитрості» — кращий комедійний серіал або серіал-мюзикл;

«Підземна залізниця» — найкращий телефільм, мінісеріал або антологія;

Джеремі Стронг, «Спадкоємці» — найкраща чоловіча роль у драматичному серіалі;

Джейсон Судейкіс, «Тед Лассо» — найкраща чоловіча роль у комедійному серіалі або серіалі-мюзиклі;

Мікаела Джаї Родрігез, «Поза» — найкраща жіноча роль у драматичному серіалі;

Джин Смарт, «Хитрості» — найкраща жіноча роль в комедійному серіалі або серіалі-мюзиклі;

Кеннет Брана, «Белфаст» — найкращий сценарій кіно.

Пісня No Time To Die співачки Біллі Айліш для фільму про Джеймса Бонда «Не час помирати» визнали найкращою оригінальною музикою до фільму. Композитор Ханс Циммер отримав нагороду за музику до фільму «Дюна».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Джейн Фонду, 83-річна американська актриса і громадська активістка, прийшла на «Золотий глобус» у старому костюмі.