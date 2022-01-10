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«Золотой глобус-2022» — кто получил награду (ВИДЕО)https://racurs.ua/n165477-zolotoy-globus-2022-kto-poluchil-nagradu-video.htmlРакурс
«Золотой глобус-2022» отметился скандалами — на 79-ой церемонии вручения кинопремии часть звезд отказались от участия из-за обвинений жюри в расизме, сексизме и коррупции.
Организаторы отказались проводить онлайн-трансляцию, награждение прошло в закрытом режиме.
Картина «Власть пса» режиссера Джейн Кэмпион получила награду за «Лучший драматический фильм года». Кэмпион также выиграла в номинации «Лучшая режиссерская работа», а актера Коди Сми-Макфи признали лучшим актером второго плана. Эта картина рассказывает о двух братьях, владеющих крупным ранчо Монтаны. Один из них, узнав, что второй тайно женился на местной вдове, решает использовать ее сына, чтобы уничтожить их брак. Главные роли исполнили Бенедикт Камбербэтч и Кирстен Данст.
Лучшим комедийным фильмом признали мюзикл «Вестсайдская история» Стивена Спилберга, а диснеевский мультфильм «Энканто» выиграл в номинации «Лучшая анимационная картина». Актер Эндрю Гарфилд получил награду как лучший актер в комедии или мюзикле за роль в «Тик-так… БУМ!», а в категории «Лучшая мужская роль второго плана в сериале» статуэтку получил О Ен Су за роль пожилого мужчины в «Игре в кальмара».
Также награды получили:
- драма из Японии «Сядь за руль моей машины» — лучший иностранный фильм;
- Уилл Смит — лучшая мужская роль в драме (за фильм «Король Ричард»);
- Николь Кидман — лучшая женская роль в драме (фильм «Быть Рикардо»);
- Рэйчел Зэглер, «Вестсайдская история» — лучшая женская роль в мюзикле или комедии;
- Ариана Дебоус, «Вестсайдская история» — лучшая актриса второго плана;
- Кейт Уинслет и Майкл Китон — лучшая женская и мужская роль в телефильме. Уинслет получила награду за телесериал «Мейр из Исттауна», Китон — за сериал «Ломка»;
- «Хитрости» — лучший комедийный сериал или сериал-мюзикл;
- «Подземная железная дорога» — лучший телефильм, минисериал или антология;
- Джереми Стронг, «Наследники» — лучшая мужская роль в драматическом сериале;
- Джейсон Судейкис, «Тед Лассо» — лучшая мужская роль в комедийном сериале или сериале-мюзикле;
- Микаэла Джае Родригез, «Поза» — лучшая женская роль в драматическом сериале;
- Джин Смарт, «Хитрости» — лучшая женская роль в комедийном сериале или сериале-мюзикле;
- Кеннет Брана, «Белфаст» — лучший сценарий кино.
Песня No Time To Die певицы Билли Айлиш для фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» признали лучшей оригинальной музыкой к фильму. Композитор Ханс Циммер получил награду за музыку к фильму «Дюна».
Напомним, ранее мы сообщали, что Джейн Фонда, 83-летняя американская актриса и общественная активистка, пришла на «Золотой глобус» в старом костюме.
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