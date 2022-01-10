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Ракурс

«Золотой глобус-2022» — кто получил награду (ВИДЕО)

10 янв 2022, 11:31
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«Золотой глобус-2022» отметился скандалами — на 79-ой церемонии вручения кинопремии часть звезд отказались от участия из-за обвинений жюри в расизме, сексизме и коррупции.

Организаторы отказались проводить онлайн-трансляцию, награждение прошло в закрытом режиме.

Картина «Власть пса» режиссера Джейн Кэмпион получила награду за «Лучший драматический фильм года». Кэмпион также выиграла в номинации «Лучшая режиссерская работа», а актера Коди Сми-Макфи признали лучшим актером второго плана. Эта картина рассказывает о двух братьях, владеющих крупным ранчо Монтаны. Один из них, узнав, что второй тайно женился на местной вдове, решает использовать ее сына, чтобы уничтожить их брак. Главные роли исполнили Бенедикт Камбербэтч и Кирстен Данст.

Лучшим комедийным фильмом признали мюзикл «Вестсайдская история» Стивена Спилберга, а диснеевский мультфильм «Энканто» выиграл в номинации «Лучшая анимационная картина». Актер Эндрю Гарфилд получил награду как лучший актер в комедии или мюзикле за роль в «Тик-так… БУМ!», а в категории «Лучшая мужская роль второго плана в сериале» статуэтку получил О Ен Су за роль пожилого мужчины в «Игре в кальмара».

Также награды получили:

  • драма из Японии «Сядь за руль моей машины» — лучший иностранный фильм;
  • Уилл Смит — лучшая мужская роль в драме (за фильм «Король Ричард»);
  • Николь Кидман — лучшая женская роль в драме (фильм «Быть Рикардо»);
  • Рэйчел Зэглер, «Вестсайдская история» — лучшая женская роль в мюзикле или комедии;
  • Ариана Дебоус, «Вестсайдская история» — лучшая актриса второго плана;
  • Кейт Уинслет и Майкл Китон — лучшая женская и мужская роль в телефильме. Уинслет получила награду за телесериал «Мейр из Исттауна», Китон — за сериал «Ломка»;
  • «Хитрости» — лучший комедийный сериал или сериал-мюзикл;
  • «Подземная железная дорога» — лучший телефильм, минисериал или антология;
  • Джереми Стронг, «Наследники» — лучшая мужская роль в драматическом сериале;
  • Джейсон Судейкис, «Тед Лассо» — лучшая мужская роль в комедийном сериале или сериале-мюзикле;
  • Микаэла Джае Родригез, «Поза» — лучшая женская роль в драматическом сериале;
  • Джин Смарт, «Хитрости» — лучшая женская роль в комедийном сериале или сериале-мюзикле;
  • Кеннет Брана, «Белфаст» — лучший сценарий кино.

Песня No Time To Die певицы Билли Айлиш для фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» признали лучшей оригинальной музыкой к фильму. Композитор Ханс Циммер получил награду за музыку к фильму «Дюна».


Напомним, ранее мы сообщали, что Джейн Фонда, 83-летняя американская актриса и общественная активистка, пришла на «Золотой глобус» в старом костюме.

Источник: Ракурс


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