https://racurs.ua/n166378-ryabchuku-pomogli-vybratsya-iz-goroda-poyavilis-novye-podrobnosti-boyni-v-dnepre.html

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Артем Рябчук, расстрелявший товарищей по службе в Днепре, скрылся из города, остановив один из легковых автомобилей.

Он приказал женщине везти его в город Подгородный, что на Днепровщине, в жилые кварталы. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

ГБР просит очевидцев, видевших в этот период Рябчука, связаться по телефону 0800−350−352.

Напомним, ранее мы сообщали, что солдат-срочник Артем Рябчук из Одесской области расстрелял товарищей по службе в Днепре. Следователи составляли, что военнослужащий Национальной гвардии при выдаче оружия по неустановленным причинам из автомата Калашникова расстрелял стражу военнослужащих НГУ. Пятеро военнослужащих погибли, трое получили ранения.