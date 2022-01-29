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Ракурс

Рябчуку помогли выбраться из города — появились новые подробности бойни в Днепре

29 янв 2022, 20:50
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Артем Рябчук, расстрелявший товарищей по службе в Днепре, скрылся из города, остановив один из легковых автомобилей.

Он приказал женщине везти его в город Подгородный, что на Днепровщине, в жилые кварталы. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).







ГБР просит очевидцев, видевших в этот период Рябчука, связаться по телефону 0800−350−352.

Напомним, ранее мы сообщали, что солдат-срочник Артем Рябчук из Одесской области расстрелял товарищей по службе в Днепре. Следователи составляли, что военнослужащий Национальной гвардии при выдаче оружия по неустановленным причинам из автомата Калашникова расстрелял стражу военнослужащих НГУ. Пятеро военнослужащих погибли, трое получили ранения.

Источник: Ракурс


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