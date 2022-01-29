Кейт. Фото: istock

https://racurs.ua/n166377-stala-pokrovitelnicey-keyt-middlton-zamenila-princa-garri.html

Ракурс

Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, сменила принца Гарри на посту королевского покровителя Футбольного союза клуба регбистов.

Елизавета II хотела, чтобы Кейт Миддлтон заняла эту должность еще два года назад, но тогда принц Гарри и Меган Маркл были частью короны, поэтому монарх не хотела «обижать и злить» своего внука. Об этом сообщает HELLO.

На протяжении года Елизавета II думала о том, кому поручить столь важные обязанности, и на этой неделе объявила, что герцогиня Кембриджская займет пост принца Гарри и станет новым покровителем английского регби. Также Кейт Миддлтон первая, кто взял на себя роль бывших членов британской короны.

Ранее Елизавета II не хотела доверять такую обязанность никому, кроме своего внука, но сейчас, когда Гарри отвернулся от семьи, она поняла, что ждать его в Королевстве больше не стоит.

Напомним, ранее мы сообщали, что Кейт Миддлтон может занять важный пост после громкого секс-скандала с принцем Эндрю, которого лишили всех воинских званий и королевского покровительства.

Источник: HELLO