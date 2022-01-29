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Ракурс

Кейт Міддлтон, герцогиня Кембриджська, замінила принца Гаррі на посту королівського покровителя Футбольного союзу клубу регбістів.

Єлизавета II хотіла, щоб Кейт Міддлтон обійняла цю посаду ще два роки тому, але тоді принц Гаррі і Меган Маркл були частиною корони, тому монарх не хотіла «кривдити і злити» свого онука. Про це повідомляє HELLO.

Протягом року Єлизавета II думала про те, кому доручити такі важливі обов’язки, і цього тижня оголосила, що герцогиня Кембриджська обійме посаду принца Гаррі і стане новим покровителем англійського регбі. Також Кейт Міддлтон перша, хто взяв на себе роль колишніх членів британської корони.

Раніше Єлизавета II не хотіла довіряти такий обов’язок нікому, крім свого онука, але тепер, коли Гаррі відвернувся від сім’ї, вона зрозуміла, що чекати його в Королівстві більше не варто.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кейт Міддлтон може обійняти важливу посаду після гучного секс-скандалу з принцом Ендрю, якого позбавили всіх військових звань і королівського заступництва.

Джерело: HELLO