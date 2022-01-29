Секретний документ про вибухи у Врбетіце знищили в Чехії

Вибух. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n166376-sekretnyy-dokument-pro-vybuhy-u-vrbetice-znyschyly-v-chehiyi.html

Ракурс

У Чехії поліція перевіряє обставини знищення секретного документа чеських спецслужб щодо вибухів складів озброєнь у селі Врбетіце у 2014 році.

Про знищення документа BIS (Служба безпеки та інформації, контррозвідка) поліція дізналася під час перевірки дотримання Празьким Градом режиму роботи з секретною інформацією. Про це повідомляє «Радіо Прага»

Експерти намагалися встановити наявність на документі відбитків пальців чи ДНК сторонніх осіб, які мали права з ним бути ознайомлені. Повідомлення Служби безпеки та інформації призначалося виключно президенту країни Мілошу Земану.

Секретне повідомлення, в якому фігурують імена двох агентів ГРУ Анатолія Чепіги та Александра Мішкіна, також пов’язаних зі справою про спробу отруєння у Великій Британії отрутою типу «Новічок» подвійного агента Сергія Скрипаля, було знищено випадково разом із деякими іншими документами.

Президентський канцлер Вратислав Минарж інформацію про знищення секретного паперу офіційно не спростував, причини того, що сталося, не уточнив, але одночасно категорично відкинув можливість, що згаданий матеріал могли прочитати особи, які на це не мають права. Натомість ліквідацією документів займаються співробітники відповідного рівня перевірки, які складають у таких випадках усі необхідні протоколи.

Як відомо, вибухи у Врбетіце відбулися 16 жовтня і 3 грудня 2014 року, що спричинило знищення складів № 16 і № 12. Їх підірвали російські агенти.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що розслідування вибухів в Чехії на складах у Врбетіце готувалися відстрочити заради отримання російської вакцини «Супутник V».

Джерело: Радіо Прага