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Ракурс

Новий різновид «Омікрону» знайшли в Італії

29 січ 2022, 19:02
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Штам «Омікрон» продовжує поширюватися і вже має новий різновид. Італійські вчені зафіксували так званий «Омікрон-2».

Про це повідомив директор Національного науково-дослідного інституту «Спалланцані» (Lazzaro Spallanzani) Франческо Вайя.

За його словами, фахівці виявили новий вірус COVID-19 понад місяць тому, але вирішили «не турбувати громадську думку через варіант, ідентичний „Омікрону-1“».

Ця мутація все більше приймає характеристики та ознаки сезонного захворювання. Все у світі, навіть виробники вакцин, згодні з тим, що даремно робити щеплення, наближені один до одного в часі, — заявив експерт.







Він відзначив, що вакцинація від коронавірусної інфекції буде проводитися раз на рік, штам «Омікрон» дозволяє говорити про коронавірус в майбутньому як про сезонне захворювання.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) заявило, що скоротить використання двох методів лікування коронавірусу моноклональними антитілами — вони неефективні проти «Омікрону».

Джерело: Ракурс


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