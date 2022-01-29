Новую разновидность «Омикрона» нашли в Италии

Омикрон. Фото: istock

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Штамм «Омикрон» продолжает распространяться и уже имеет новую разновидность. Итальянские ученые зафиксировали так называемый «Омикрон-2».

Об этом сообщил директор Национального научно-исследовательского института «Спалланцани» (Lazzaro Spallanzani) Франческо Вайя.

По его словам, специалисты обнаружили новый вирус COVID-19 больше месяца назад, но решили «не тревожить общественное мнение из-за варианта, идентичного «Омикрону-1».

Эта мутация все больше принимает характеристики и признаки сезонного заболевания. Все в мире, даже производители вакцин, согласны с тем, что бесполезно делать прививки, приближенные друг к другу по времени, — заявил эксперт.













Он отметил, что вакцинация от коронавирусной инфекции будет проводиться раз в год, штамм «Омикрон» позволяет говорить о коронавирусе в будущем как о сезонном заболевании.

Напомним, ранее мы сообщали, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) заявило, что сократит использование двух методов лечения коронавируса моноклональными антителами — они неэффективны против «Омикрона».