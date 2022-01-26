Два препарата против ковида признали неэффективными в борьбе с «Омикроном»

https://racurs.ua/n166228-dva-preparata-protiv-kovida-priznali-neeffektivnymi-v-borbe-s-omikronom.html

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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) заявило, что сократит использование двух методов лечения коронавируса моноклональными антителами.

Эти препараты не работают против высококонтагиозного варианта «Омикрон», отметили чиновники. Речь идет о комбинированных препаратах «Бамланивимб"/"Этесевимаб» и «Казыривимаб"/"Имдевимаб», произведенных Eli Lilly и Regeneron. Они показали хорошие результаты против более ранних вариантов коронавируса, но только третья терапия антителами, разработанная GlaxoSmithKline, была эффективной против «Омикрона».

Национальные институты здравоохранения обновили свои рекомендации, чтобы рекомендовать клиникам не использовать первые два метода лечения у пациентов с COVID-19 легкой и средней степени тяжести из-за их сниженной эффективности.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) заявило, что оно отзывает чрезвычайное разрешение на оба препарата, закупленные федеральным правительством и применяемые миллионами американцев.

В то же время, если препараты будут эффективны против будущих штаммов, FDA отметило, что может повторно разрешить их использование. На «Омикрон» в настоящее время приходится более 99% случаев заражений в США.

Этот шаг был ожидаем, поскольку оба производителя лекарства сообщили, что инфузионные препараты менее способны влиять на «Омикрон» из-за его мутации. СМИ США предполагают, что действия федеральных властей могут вызвать сопротивление некоторых губернаторов-республиканцев, продолжающих продвигать эти препараты вопреки рекомендациям экспертов в области здравоохранения.