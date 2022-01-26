Еще один препарат для лечения коронавируса зарегистрировал Минздрав. Фото: Укринформ

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Лечить коронавирус в Украине можно еще одним препаратом — «Молнупиравир зарегистрировали для экстренного использования.

Соответствующие изменения ввело Министерство здравоохранения. Этот препарат предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В мире это лекарство используется для пациентов, имеющих хоть один фактор риска: избыточный вес, возраст более 60 лет, сахарный диабет или болезни сердца.

«Молнупиравир» выпущен в форме таблеток, его можно использовать при прохождении курса лечения дома.

Препарат поможет обезопасить больных от перехода с легкой степени тяжести заболевания к средней и тяжелой.

В ведомстве добавили, что переговоры по закупке 300 тыс. курсов «Молнупиравира» Минздрав начал еще в прошлом году.

В прошлом году Верховная Рада поддержала законопроект № 6121 об упрощенной процедуре государственной регистрации лекарств для профилактики и лечения COVID-19.

Этот механизм позволяет Минздраву закупать инновационные лекарства и использовать их для экстренного медицинского применения.

Еще в прошлом году Украина законтрактовала 300 тыс. курсов препарата. В ближайшее время «Молнупиравир» доставят в Украину и распределят по учреждениям «первинки».

Напомним, в ноябре лечить коронавирус в Украине разрешили еще двумя препаратами. Кабмин добавил «Молнупиравир» и «Ритонавир» в список средств, используемых для лечения COVID-19.

Ранее таблетки от коронавируса «Молнупиравир» разрешило для экстренного использования Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).

Лекарство разработал американский фармацевтический гигант MSD. Исследования показали, что таблетки вдвое уменьшают шансы госпитализации или смерти при заболевании COVID-19.

Лекарства можно использовать для лечения взрослых. Речь идет о пациентах, не требующих дополнительного кислорода и имеющих повышенный риск развития тяжелой формы коронавируса.

Таблетки рекомендуют принимать как можно быстрее после установления диагноза COVID-19. Лекарство, выпускаемое в виде капсул, следует принимать дважды в день в течение пяти дней.