Ще один препарат для лікування коронавірусу зареєструвало МОЗ. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n166220-sche-odyn-preparat-dlya-likuvannya-koronavirusu-zareiestruvalo-moz.html

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Лікувати коронавірус в Україні можна ще одним препаратом — «Молнупіравір» зареєстрували для екстреного використання.

Відповідні зміни запровадило Міністерство охорони здоров’я (МОЗ). Цей препарат запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик важкого перебігу хвороби. Про це повідомили у прес-службі відомства.

У світі ці ліки використовують для пацієнтів, які мають хоч один фактор ризику: надмірну вагу, вік понад 60 років, цукровий діабет або хвороби серця.

«Молнупіравір» випущений у формі таблеток, його можна вживати при проходженні курсу лікування вдома.

Препарат допоможе убезпечити хворих від переходу із легкого ступеня тяжкості захворювання до середнього та важкого.

У відомстві додали, що перемовини щодо закупівлі 300 тис. курсів «Молнупіравіру» МОЗ розпочало ще минулого року.

Минулого року Верховна Рада підтримала законопроект № 6121 щодо спрощеної процедури державної реєстрації ліків для профілактики та лікування COVID-19.

Цей механізм дозволяє МОЗ закуповувати інноваційні ліки та використовувати їх для екстреного медичного застосування.

Ще минулого року Україна законтрактувала 300 тис. курсів препарату. Найближчим часом «Молнупіравір» доставлять до України та розподілять по закладах «первинки».

Нагадаємо, в листопаді лікувати коронавірус в Україні дозволили ще двома препаратами. Кабмін додав «Молнупіравір» та «Ритонавір» до переліку засобів, які використовуються для лікування COVID-19.

Раніше таблетки від коронавірусу «Молнупіравір» дозволило для екстреного використання Європейське агентство з лікарських засобів (EMA). Ліки розробив американський фармацевтичний гігант MSD.

Дослідження показали, що таблетки вдвічі зменшують шанс госпіталізації або смерті при захворюванні COVID-19.

Ліки можна використовувати для лікування дорослих. Йдеться про пацієнтів, які не потребують додаткового кисню та мають підвищений ризик розвитку важкої форми коронавірусу.

Таблетки рекомендують починати приймати якомога швидше після встановлення діагнозу COVID-19. Ліки, що випускаються у вигляді капсул, слід приймати двічі на день протягом п’яти днів.