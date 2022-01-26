Мобілізація патріотів – українці «захопили» Facebook новим флешмобом

https://racurs.ua/ua/n166217-mobilizaciya-patriotiv-ukrayinci-zahopyly-facebook-novym-fleshmobom-foto.html

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У соцмережі Facebook триває новий патріотичний флешмоб. Українці встановлюють на свої аватарки синьо-жовті прапори.

Флешмоб є нагадуванням про єдність та силу українського народу. Стрічка у Фейсбуці «замайоріла прапорцями» пізно ввечері, 25 січня.

До флешмобу долучилися військові, активісти, політики та просто небайдужі українці.

На думку учасників патріотичного флешмобу, це дійсно єднає Україну та її громадян.

Дехто навіть пише, що прапор на аватарці «маркує своїх» та вважається своєрідним «переписом» й «мобілізацією патріотів».