https://racurs.ua/ua/n166216-poroshenko-manipuluie-suspilnou-dumkou-ta-ignoruie-dopyty-dbr-video.html

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Державне бюро розслідувань (ДБР) закликало п’ятого президента України і нардепа Петра Порошенка припинити маніпулювати суспільною думкою та почати виконувати рішення суду щодо запобіжного заходу.

Також там заявили, що Порошенко здав свої паспорти вже після того, як ситуація набула суспільного розголосу. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Крім того, Петра Порошенка викликали до слідчого ДБР для проведення допиту, але він не залишив приміщення, не дочекавшись слідчих.

При цьому його команда встигла зняти відео, що їх ніби в ДБР ніхто не чекав, хоча адвокатам було достеменно відомо, що слідчий підійде до них за декілька хвилин, — заявили в ДБР.



Наступного разу слідчий ДБР чекає Петра Порошенка на допит на 11.00 31 січня 2022 року.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Петро Порошенко не здав закордонний паспорт попри рішення суду.