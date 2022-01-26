https://racurs.ua/n166216-poroshenko-manipuliruet-obschestvennym-mneniem-i-ignoriruet-doprosy-gbr-video.html

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Государственное бюро расследований (ГБР) призвало пятого президента Украины и нардепа Петра Порошенко прекратить манипулировать общественным мнением и начать выполнять решение суда относительно меры пресечения.

Также там заявили, что Порошенко сдал свои паспорта уже после того, как ситуация получила общественную огласку. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Кроме того, Петра Порошенко вызвали в ГБР для проведения допроса, но он покинул помещение, не дождавшись следователей.

При этом его команда успела снять видео, где их будто бы в ГБР никто не ждал, хотя адвокатам было точно известно, что следователь подойдет к ним через несколько минут, — заявили в ГБР.



В следующий раз следователь ГБР ждет Петра Порошенко на допрос на 11.00 31 января 2022 года.

Напомним, ранее мы сообщали, что Петр Порошенко не сдал загранпаспорт, несмотря на решение суда.