Петр Порошенко. Фото: slovoidilo.ua

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Петр Порошенко, экс-президент Украины, прибыл на допрос ГБР, но не дождался следователя.

Народный депутат прибыл на допрос с опозданием, но покинул здание через семь минут после прибытия. Лидера «Европейской солидарности» вызвали в бюро на 16.00 24 января. Порошенко с адвокатами прибыл в 16.07, а в 16.11 его зарегистрировали в «журнале посетителей». Уже в 16.14 бывший президент покинул здание. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Таким образом, подозреваемый Петр Порошенко и его адвокаты прибыли с опозданием и находились в помещении ГБР около семи минут. Они покинули бюро, хотя достоверно знали, что следователь ждет их и готов к встрече, — отметили в бюро.

Сообщается, что в 16.11 адвокат Порошенко позвонил следователю и сообщил о прибытии. Следователь через четыре минуты спустился в холл, но Порошенко с адвокатами уже не было в здании. Отмечается, что следователь позвонил адвокатам Порошенко, но тот не сообщил, почему они покинули здание ГБР.

Указанные факты в Госбюро расследований могут расцениваться как ненадлежащее исполнение подозреваемым возложенных на него обязанностей.

Напомним, в ГБР заявляли, что мера пресечения Петру Порошенко в деле о государственной измене предусматривала сдачу на хранение документов, что дают право на выезд с Украины. Однако действующий нардеп не сдал загранпаспорт.