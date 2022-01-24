https://racurs.ua/n166136-tatyanin-den-prazdnuut-25-yanvarya-istoriya-i-tradicii-prazdnika.html

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Татьянин день празднуют в Украине 25 января, который в некоторых странах принято называть Днем студента, ведь святая Татиана Римская была покровительницей учеников и студентов.

Великомученица Татиана родилась в богатой римской семье. Отец девушки тайно исповедовал христианство, поэтому свою дочь воспитал в этой вере. Девушка всем сердцем полюбила благочестивую жизнь и хотела отдать себя Церкви, отказавшись от замужества.

За добродетель, преданность Богу и другие добродетели Татиану сделали диаконесой в римском храме. Все время она молилась, помогала больным, беднякам и посещала тюрьмы.

Когда землями правил император Александр, она приняла мученические страдания. Татиану отвели в храм, чтобы она поклонилась языческим идолам. Однако святая начала молиться и вдруг началось землетрясение, которое раскололо идолов на части. За это ей выкололи глаза, но она стойко вынесла все мучения и молилась, чтобы палачам открылась духовная правда. Все палачи уверовали в Христа, упали и возвели руки к небесам. За это их сначала пытали, а затем казнили. На следующий день Татиану раздели, резали тело, избивали. Но вдруг из ее ран вместо крови начало течь молоко, которое в воздухе обернулось приятным ароматом. А сами мучители испытывали страшные боли. Девять из них умерли на месте.

На третий день святую снова привели на суд, однако все увидели, что за ночь она стала здоровой. Ее начали уговаривать, чтобы женщина принесла жертву богине Диане. Тогда праздники перекрестились и громко помолились. Раздался грохот грома, а молния испепелила самих жрецов и идолов. Мученицу снова пытали и бросили в тюрьму. Ночью к ней явились ангелы и исцелили все раны.

Утром Татиану вывели в Колизей и спустили голодных львов, однако животные легли у ее ног и начали лизать руки. А когда львов завели в клетку, они разорвали одного из палачей. Святую бросили в огонь, но он не взял ее тела. Язычники подумали, что Татиана ведьма, а потому решили остричь ей волосы. На следующий день ее привели в храм Зевса, но она снова начала молиться, и идол упал. Замученные палачи решили казнить женщину.

Народные приметы:

если рано взойдет солнце — весной быстро потеплеет и птицы из теплых краев вернутся;

на Татьяинин день снег означает, что лето будет сырым и дождливым;

с юга дует ветер — лето будет малоурожайным и засушливым;

ясная и морозная погода 25 января на хороший урожай, а теплая и снежная на неурожайный год;

в этот день метель, значит, будет много хлеба;

звездное небо указывает на раннюю весну.

Что нельзя делать в этот день: