https://racurs.ua/ua/n166136-tetyanyn-den-svyatkuut-25-sichnya-istoriya-ta-tradyciyi-svyata.html

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Тетянин день святкують в Україні 25 січня, який у деяких країнах заведено називати Днем студента, адже свята Татіана Римська була покровителькою учнів та студентів.

Великомучениця Татіана народилася в багатій римській сім’ї. Батько дівчини таємно сповідував християнство, а тому свою доньку виховав у цій вірі. Дівчина всім серцем полюбила благочестиве життя і хотіла віддати себе Церкві, відмовившись від заміжжя.

За доброчесність, відданість Богу та інші чесноти Татіану зробили дияконесою в римському храмі. Весь свій час вона молилася, допомагала хворим, біднякам та відвідувала в’язниці.

Коли землями правив імператор Олександр, вона прийняла мученицькі страждання. Татіану відвели в храм, щоб вона поклонилася язичницьким ідолам. Однак свята почала молитися і раптом почався землетрус, який розколов ідолів на частини. За це їй викололи очі, але вона стійко винесла всі муки та молилася, щоб катам відкрилася духовна правда. Усі кати увірували в Христа, впали долілиць і звели руки до небес. За це їх спочатку катували, а потім стратили. Наступного дня Татіану оголили, різали тіло, били. Але раптом з її ран замість крові почало текти молоко, яке в повітрі обернулося пахощами. А самі мучителі відчували страшні болі. Дев’ятеро з них померло на місці.

Третього дня святу знову привели на суд, однак всі побачили, що за ніч вона стала здоровою. Її почали вмовляти, щоб жінка принесла жертву богині Діані. Тоді свята перехрестилася і голосно помолилася. Пролунав гуркіт грому, а блискавка спопелила самих жреців та ідолів. Мученицю знову катували та кинули до в’язниці. Вночі до неї з’явилися ангели та зцілили всі рани.

Зранку Татіану вивели в Колізей та спустили голодних левів, однак тварини лягли біля її ніг і почали лизати руки. А коли левів завели до клітки, вони пошматували одного з катів. Святу кинули в вогонь, але він не взяв її тіла. Язичники подумали, що Татіана відьма, а тому вирішили обстригти волосся. Наступного дня її привели до храму Зевса, але вона знову почала молитися, і ідол впав. Замучені кати вирішили стратити жінку.

Народні прикмети:

якщо рано зійде сонце — весною швидко потепліє і пташки з теплих країв повернуться;

на Тетяний день сніг означає, що літо буде сирим та дощовим;

з півдня дме вітер — літо буде маловрожайним та посушливим;

ясна та морозна погода 25 січня на хороший врожай, а тепла і сніжна на неврожайний рік;

цього дня заметіль, значить буде багато хліба;

зоряне небо вказує на ранню весну.

Що не можна робити цього дня: