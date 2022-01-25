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Ракурс
Петро Порошенко. Фото: slovoidilo.ua

Порошенко залишив будівлю ДБР через сім хвилин після прибуття (ФОТО)

25 січ 2022, 08:21
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Петро Порошенко, екс-президент України, прибув на допит ДБР, але не дочекався слідчого.

Народний депутат прибув на допит із запізненням, але залишив будівлю за сім хвилин після прибуття. Лідера «Європейської солідарності» викликали в бюро на 16.00 24 січня. Порошенко з адвокатами прибув о 16.07, а о 16.11 його зареєстрували у «журналі відвідувачів». Вже о 16.14 колишній президент залишив будівлю. Про це повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань.

Таким чином, підозрюваний Петро Порошенко та його адвокати прибули із запізненням і перебували в приміщенні ДБР близько семи хвилин. Вони покинули бюро, хоча достовірно знали, що слідчий чекає на них і готовий до зустрічі, — зазначили в бюро.

Повідомляється, що о 16.11 адвокат Порошенка зателефонував слідчому та повідомив про прибуття. Слідчий через чотири хвилини спустився в хол, але Порошенка з адвокатами вже не було в будівлі. Зазначається, що слідчий зателефонував адвокатам Порошенка, але той не повідомив, чому вони покинули будівлю ДБР.

Зазначені факти у Держбюро розслідувань можуть розцінюватися як неналежне виконання підозрюваним покладених на нього обов’язків.


Петро Порошенко залишив будівлю ДБР через сім хвилин після прибуття. Фото: ДБР

Нагадаємо, у ДБР заявляли, що запобіжний захід Петру Порошенку у справі про державну зраду передбачав здачу на зберігання документів, що дають право на виїзд з України. Однак чинний нардеп не здав закордонний паспорт.

Джерело: Ракурс


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