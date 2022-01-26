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Мобилизация патриотов – украинцы «захватили» Facebook новым флешмобом
Мобилизация патриотов — украинцы «захватили» Facebook новым флешмобом (ФОТО)https://racurs.ua/n166217-mobilizaciya-patriotov-ukraincy-zahvatili-facebook-novym-fleshmobom-foto.htmlРакурс
В соцсети Facebook продолжается новый патриотический флешмоб. Украинцы устанавливают на свои аватарки сине-желтые флаги.
Флешмоб является напоминанием о единстве и силе украинского народа. Лента в Фейсбуке «запестрила флажками» поздно вечером, 25 января.
К флешмобу присоединились военные, активисты, политики и просто небезразличные украинцы.
По мнению участников патриотического флешмоба, это действительно объединяет Украину и ее граждан.
Некоторые даже пишут, что флаг на аватарке «маркирует своих» и считается своеобразной «переписью» и «мобилизацией патриотов».
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