Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Мобилизация патриотов – украинцы «захватили» Facebook новым флешмобом

Мобилизация патриотов — украинцы «захватили» Facebook новым флешмобом (ФОТО)

26 янв 2022, 12:44
999

В соцсети Facebook продолжается новый патриотический флешмоб. Украинцы устанавливают на свои аватарки сине-желтые флаги.

Флешмоб является напоминанием о единстве и силе украинского народа. Лента в Фейсбуке «запестрила флажками» поздно вечером, 25 января.

К флешмобу присоединились военные, активисты, политики и просто небезразличные украинцы.

По мнению участников патриотического флешмоба, это действительно объединяет Украину и ее граждан.

Некоторые даже пишут, что флаг на аватарке «маркирует своих» и считается своеобразной «переписью» и «мобилизацией патриотов».


Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров