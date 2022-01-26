Мобилизация патриотов – украинцы «захватили» Facebook новым флешмобом

https://racurs.ua/n166217-mobilizaciya-patriotov-ukraincy-zahvatili-facebook-novym-fleshmobom-foto.html

Ракурс

В соцсети Facebook продолжается новый патриотический флешмоб. Украинцы устанавливают на свои аватарки сине-желтые флаги.

Флешмоб является напоминанием о единстве и силе украинского народа. Лента в Фейсбуке «запестрила флажками» поздно вечером, 25 января.

К флешмобу присоединились военные, активисты, политики и просто небезразличные украинцы.

По мнению участников патриотического флешмоба, это действительно объединяет Украину и ее граждан.

Некоторые даже пишут, что флаг на аватарке «маркирует своих» и считается своеобразной «переписью» и «мобилизацией патриотов».