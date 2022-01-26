Два препарати проти ковіду визнали неефективними у боротьбі з "Омікроном"

https://racurs.ua/ua/n166228-dva-preparaty-proty-kovidu-vyznaly-neefektyvnymy-u-borotbi-z-omikronom.html

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Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) заявило, що скоротить використання двох методів лікування коронавірусу моноклональними антитілами.

Ці препарати не працюють проти висококонтагіозного варіанта «Омікрон», зазначили урядовці. Йдеться про комбіновані препарати «Бамланівімб"/"Етесевімаб» та «Казирівімаб"/"Імдевімаб», вироблені Eli Lilly та Regeneron. Вони показали хороші результати проти більш ранніх варіантів коронавірусу, але тільки третя терапія антитілами, розроблена GlaxoSmithKline, залишилася сильною проти «Омікрону».

Національні інститути охорони здоров’я оновили свої рекомендації, щоб рекомендувати клінікам не використовувати перші два методи лікування у пацієнтів з COVID-19 легкого та середнього ступеня тяжкості через їхню знижену ефективність.

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) заявило, що воно відкликає надзвичайний дозвіл на обидва препарати, закуплені федеральним урядом і застосовувані мільйонами американців.

У той же час, якщо препарати виявляться ефективними проти майбутніх штамів, FDA зазначило, що може повторно дозволити їхнє використання. На «Омікрон» нині припадає понад 99% випадків зараження у США.

Цей крок був очікуваний, оскільки обидва виробники ліків повідомили, що інфузійні препарати менш здатні впливати на «Омікрон» через його мутації. ЗМІ США припускають, що дії федеральної влади можуть викликати опір деяких губернаторів-республіканців, які продовжують просувати ці препарати всупереч рекомендаціям експертів у галузі охорони здоров’я.