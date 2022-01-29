Секретный документ о взрывах во Врбетице уничтожили в Чехии

https://racurs.ua/n166376-sekretnyy-dokument-o-vzryvah-vo-vrbetice-unichtojili-v-chehii.html

Ракурс

В Чехии полиция проверяет обстоятельства уничтожения секретного документа чешских спецслужб о взрывах складов вооружений в деревне Врбетице в 2014 году.

Об уничтожении документа BIS (Служба безопасности и информации, контрразведка) полиция узнала во время проверки соблюдения Пражским Градом режима работы с секретной информацией. Об этом сообщает «Радио Прага»

Эксперты пытались установить наличие на документе отпечатков пальцев или ДНК посторонних лиц, которые имели права с ним быть ознакомлены. Сообщение Службы безопасности и информации назначалось исключительно президенту страны Милошу Земану.

Секретное сообщение, в котором фигурируют имена двух агентов ГРУ Анатолия Чепиги и Александра Мишкина, также связанных с делом о попытке отравления в Великобритании ядом типа «Новичок» двойного агента Сергея Скрипаля, было уничтожено случайно вместе с некоторыми другими.

Президентский канцлер Вратислав Минарж информацию об уничтожении секретной бумаги официально не опроверг, причины случившегося не уточнил, но одновременно категорически отверг возможность, что упомянутый материал могли прочитать лица, которые на это не имеют права. По его словам, ликвидацией документов занимаются сотрудники соответствующего уровня проверки, составляющие в таких случаях все необходимые протоколы.

Как известно, взрывы во Врбетице произошли 16 октября и 3 декабря 2014 года, что привело к уничтожению составов № 16 и № 12. Их взорвали российские агенты.

Напомним, ранее мы сообщали, что расследование взрывов в Чехии на складах во Врбетице готовились отсрочить ради получения российской вакцины «Спутник V».

Источник: Радио Прага