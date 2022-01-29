https://racurs.ua/n166379-land-cruiser-dlya-luny-razrabatyvaet-toyota-foto.html

Ракурс

Toyota («Тойота»), известный производитель авто, вместе с японским космическим агентством работает над созданием лунохода, который должен помочь людям колонизировать Луну до 2040 года.

Аппарат получил название Lunar Cruiser, в честь популярного внедорожника Toyota Land Cruiser. Об этом сообщает Associated Press.

Его выпуск назначен на конец 2020-х годов. Ожидается, что его можно будет использовать и на Марсе. Основная идея заключается в том, что люди смогут «есть, работать, спать и общаться друг с другом на Луне, не выходя из Lunar Cruiser».

Японская компания Gitai Japan уже разработала роботизированную руку для Lunar Cruiser, которая будет захватывать и поднимать предметы. Ее также оснастят сменными насадками для работы с различными инструментами.

Напомним, ранее мы сообщали, что международная группа ученых из Китая и Австралии создала модель, объясняющую заметную асимметрию между обоими полушариями Луны. По мнению ученых, причины этого состоят в колоссальном столкновении, которое произошло 4,2−4,3 млрд лет и, в частности, оставило по себе бассейн Южный полюс — Эйткен на обратной стороне Луны.

Источник: Associated Press