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30 января — какой праздник отмечают и чего нельзя делатьhttps://racurs.ua/n166380-30-yanvarya-kakoy-prazdnik-otmechaut-i-chego-nelzya-delat.htmlРакурс
Праздник завтра — 30 января — День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил. Эти люди занимаются воспитательной работой в армейских кругах, психологической реабилитацией военных и проводят психологический отбор призванных в ВСУ. Именно они помогают создать положительный имидж ВСУ и отвечают за дисциплину в армии.
30 января в церковном календаре — день памяти Антония Дымского (Великого). Его считают основателем монашества и отшельничества духовенства. Он родился в Египте в богатой семье, исповедовавшей христианство. Именно поэтому мальчика воспитывали согласно христианским канонам. Когда умерли родители, Антоний пожертвовал все свое наследие нуждающимся и беднякам, а сам пошел жить в пещеру. Там он практиковал духовное развитие, ежедневно молился.
Затем он нашел убежище в руинах крепости. Там Антоний прожил целых 20 лет и основал монастырь, но сам бывал там очень редко. Приходил только для того, чтобы рассказать наставления своим ученикам и верующим.
Что нельзя делать в этот день:
- запрещается готовить и употреблять в пищу бобовые, иначе будут проблемы с желудком;
- не рекомендуется сильно напрягаться, чтобы не подорвать физическое здоровье;
- запрещается вышивать, шить, вязать, а также касаться острых предметов.
Народные приметы:
- если 30 января оттепель, значит весна будет ранней;
- если солнце появилось в полдень — весна скоро придет, а если весь день идет снег, ждите поздней весны;
- ночью облачно — будет хороший урожай зерновых;
- луна с круглыми рогами — будет морозная и ясная погода;
- тихий и ясный день — ждите мороза.
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