https://racurs.ua/n166380-30-yanvarya-kakoy-prazdnik-otmechaut-i-chego-nelzya-delat.html

Ракурс

Праздник завтра — 30 января — День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил. Эти люди занимаются воспитательной работой в армейских кругах, психологической реабилитацией военных и проводят психологический отбор призванных в ВСУ. Именно они помогают создать положительный имидж ВСУ и отвечают за дисциплину в армии.

30 января в церковном календаре — день памяти Антония Дымского (Великого). Его считают основателем монашества и отшельничества духовенства. Он родился в Египте в богатой семье, исповедовавшей христианство. Именно поэтому мальчика воспитывали согласно христианским канонам. Когда умерли родители, Антоний пожертвовал все свое наследие нуждающимся и беднякам, а сам пошел жить в пещеру. Там он практиковал духовное развитие, ежедневно молился.

Затем он нашел убежище в руинах крепости. Там Антоний прожил целых 20 лет и основал монастырь, но сам бывал там очень редко. Приходил только для того, чтобы рассказать наставления своим ученикам и верующим.

Что нельзя делать в этот день:

запрещается готовить и употреблять в пищу бобовые, иначе будут проблемы с желудком;

не рекомендуется сильно напрягаться, чтобы не подорвать физическое здоровье;

запрещается вышивать, шить, вязать, а также касаться острых предметов.

Народные приметы: