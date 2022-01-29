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Ракурс

30 января — какой праздник отмечают и чего нельзя делать

29 янв 2022, 21:45
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Праздник завтра — 30 января — День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил. Эти люди занимаются воспитательной работой в армейских кругах, психологической реабилитацией военных и проводят психологический отбор призванных в ВСУ. Именно они помогают создать положительный имидж ВСУ и отвечают за дисциплину в армии.

30 января в церковном календаре — день памяти Антония Дымского (Великого). Его считают основателем монашества и отшельничества духовенства. Он родился в Египте в богатой семье, исповедовавшей христианство. Именно поэтому мальчика воспитывали согласно христианским канонам. Когда умерли родители, Антоний пожертвовал все свое наследие нуждающимся и беднякам, а сам пошел жить в пещеру. Там он практиковал духовное развитие, ежедневно молился.







Затем он нашел убежище в руинах крепости. Там Антоний прожил целых 20 лет и основал монастырь, но сам бывал там очень редко. Приходил только для того, чтобы рассказать наставления своим ученикам и верующим.

Что нельзя делать в этот день:

  • запрещается готовить и употреблять в пищу бобовые, иначе будут проблемы с желудком;
  • не рекомендуется сильно напрягаться, чтобы не подорвать физическое здоровье;
  • запрещается вышивать, шить, вязать, а также касаться острых предметов.

Народные приметы:

  • если 30 января оттепель, значит весна будет ранней;
  • если солнце появилось в полдень — весна скоро придет, а если весь день идет снег, ждите поздней весны;
  • ночью облачно — будет хороший урожай зерновых;
  • луна с круглыми рогами — будет морозная и ясная погода;
  • тихий и ясный день — ждите мороза.

Источник: Ракурс


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