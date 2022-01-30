Владимир Путин поручил упростить выплаты жителям ОРДЛО, фото:

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Министерство иностранных дел (МИД) Украины отреагировало на недавнее поручение президента страны-агрессора Владимира Путина упростить предоставление российских выплат жителям временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИДа Украины.

На сайте Кремля 27 января появилось сообщение, что Путин поручил российскому правительству «рассмотреть вопросы предоставления гражданам РФ, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, возможности предоставления с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг заявлений на получение социальных выплат и льгот без указания регистрации».

МИД Украины требует от РФ отменить это решение и прекратить подобные «гибридные провокации».

В ведомстве подчеркивают, что подобные действия России являются очередным нарушением суверенитета Украины и направлены на продолжение принудительной интеграции населения ОРДЛО в российскую сферу.

Примечательно, что Кремль выбрал момент для этой акции именно во время эскалации безопасностной ситуации вокруг границ Украины. В то время, когда наше государство и партнеры прилагают все усилия для деэскалации ситуации, новое решение российского руководства не способствует этим дипломатическим усилиям, — подчеркивают в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, с 2019 года Россия раздает свои паспорта жителям ОРДЛО. Таких новоявленных «граждан России» страна-агрессор, в частности, использует для обеспечения запланированных показателей поддержки провластной партии «Единая Россия» на выборах.