Серджио Маттарелла, фото: Profile.ru

https://racurs.ua/n166382-80-letnego-prezidenta-italii-pereizbrali-na-vtoroy-srok.html

Ракурс

В Италии на второй семилетний срок переизбрали 80-летнего президента страны Серджио Маттарелла.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В Италии президента страны избирает парламент. Для этого кандидату нужно получить не менее 505 из 1009 голосов депутатов.

Маттарелла получил 759 голосов, что на 94 голоса больше, чем на выборах в 2015 году, где он победил впервые.

Отмечается, что Маттарелла не хотел претендовать на новый срок, говоря, что у него другие планы на будущее, однако семь попыток парламента избрать его преемника провалились.

Лидеры парламентских групп и премьер-министр Италии Марио Драги попросили его согласиться на переизбрание, учитывая ситуацию в стране.

Маттарелла в своих комментариях заявил, что кризис, вызванный коронавирусом, и сложные экономические и социальные условия в Италии означают, что он должен принять решение парламента.

Прежде чем стать президентом, Маттарелла занимал другие важные государственные должности — был министром связей с парламентом, министром общественного образования, министром обороны и судьей конституционного суда.

В политической системе Италии президент является влиятельной фигурой — назначает премьер-министров, правительства которых обычно существуют год-два, и часто вовлекается в разрешение политических кризисов. Так, правительство Драги стало четвертым в перечне пришедшихся на первый срок Маттарелла.

Источник: Reuters