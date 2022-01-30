В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: Mstyslav Chernov

https://racurs.ua/n166383-pochti-25-tys-sluchaev-koronavirusa-obnarujili-v-ukraine-za-sutki-infografika.html

Ракурс

Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться.

За минувшие сутки, 29 января, зафиксировали еще 24 тыс. 508 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 3 тыс. 378 детей и 444 медработника. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Госпитализировали за сутки 3 тыс. 692 человека, выздоровели — 3 тыс. 145 пациентов. От осложнений коронавируса за сутки умерли 94 человека.

За сутки проведены 112 тыс. 738 тестирований на коронавирус

Прививки от COVID-19 за сутки получили 34 тыс. 202 человека. Среди них:

первую дозу получили 12 тыс. 92 человека;

вторую дозу — 11 тыс. 400 человек;

дополнительную дозу — 235 человек;

бустерную дозу — 10 тыс. 475 человек.

За все время эпидемии коронавируса в Украине: