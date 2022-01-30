Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: Mstyslav Chernov
Почти 25 тыс. случаев коронавируса обнаружили в Украине за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n166383-pochti-25-tys-sluchaev-koronavirusa-obnarujili-v-ukraine-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться.
За минувшие сутки, 29 января, зафиксировали еще 24 тыс. 508 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 3 тыс. 378 детей и 444 медработника. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Госпитализировали за сутки 3 тыс. 692 человека, выздоровели — 3 тыс. 145 пациентов. От осложнений коронавируса за сутки умерли 94 человека.
За сутки проведены 112 тыс. 738 тестирований на коронавирус
Прививки от COVID-19 за сутки получили 34 тыс. 202 человека. Среди них:
- первую дозу получили 12 тыс. 92 человека;
- вторую дозу — 11 тыс. 400 человек;
- дополнительную дозу — 235 человек;
- бустерную дозу — 10 тыс. 475 человек.
За все время эпидемии коронавируса в Украине:
- заболели 4 млн. 42 тыс. 469 человек;
- выздоровели 3 млн 618 тыс. 402 больных;
- умерли 100 тыс. 125 человек;
- привиты 15 млн 318 тыс. 151 человек (первую дозу получили 15 млн 318 тыс. 149 человек, две дозы — 14 млн 611 тыс. 834 человека, дополнительную дозу — 16 тыс. 597 человек, бустерную дозу — 333 тыс. 18 человек).
.