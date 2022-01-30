Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: Mstyslav Chernov

Почти 25 тыс. случаев коронавируса обнаружили в Украине за сутки (ИНФОГРАФИКА)

30 янв 2022, 09:28
999

Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться.

За минувшие сутки, 29 января, зафиксировали еще 24 тыс. 508 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 3 тыс. 378 детей и 444 медработника. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Госпитализировали за сутки 3 тыс. 692 человека, выздоровели — 3 тыс. 145 пациентов. От осложнений коронавируса за сутки умерли 94 человека.

За сутки проведены 112 тыс. 738 тестирований на коронавирус

Прививки от COVID-19 за сутки получили 34 тыс. 202 человека. Среди них:

  • первую дозу получили 12 тыс. 92 человека;
  • вторую дозу — 11 тыс. 400 человек;
  • дополнительную дозу — 235 человек;
  • бустерную дозу — 10 тыс. 475 человек.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:







  • заболели 4 млн. 42 тыс. 469 человек;
  • выздоровели 3 млн 618 тыс. 402 больных;
  • умерли 100 тыс. 125 человек;
  • привиты 15 млн 318 тыс. 151 человек (первую дозу получили 15 млн 318 тыс. 149 человек, две дозы — 14 млн 611 тыс. 834 человека, дополнительную дозу — 16 тыс. 597 человек, бустерную дозу — 333 тыс. 18 человек).

Коронавирус в Украине, инфографика: Минздрав

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров