В Україну прийшла негода, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n166385-hutrovyny-ta-ojeledycya-ukrayinciv-poperedjaut-pro-negodu.html

Ракурс

В Україні сьогодні, 30 січня, та завтра, 31 січня, очікується погіршення погодних умов — шквали, хуртовини та ожеледиця на дорогах.

У зв’язку з цим можливі порушення руху транспорту. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Загалом в Україні загалом очікуються пориви вітру 15−20 м/с (у західних областях місцями 25 м/с, в Карпатах 25−30 м/с), хуртовини.

У Києві та області 30−31 січня очікуються пориви вітру 15−20 м/с, на дорогах ожеледиця (I рівень небезпечності жовтий).

30 січня в Карпатах, а вночі також у західних та Житомирській областях, очікується значний сніг (I рівень небезпечності, жовтий).

Так, станом 09.40 сьогоднішнього дня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно спостерігаються обмежена видимість (до 20 м) та західний вітер з поривами до 17 м/с. Температура повітря становить -10°. Про це повідомляється на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту в соціальній мережі Фейсбук.

В таких умовах рятувальники рекомендують утриматися від виходу у високогір’я.

Станом на 07.00 сьогоднішнього дня через пориви вітру та сніг знеструмлені 63 населені пункти у трьох областях: