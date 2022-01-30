МЗС Британії пригрозило конфіскувати власність російських олігархів

Британія може конфіскувати власність російських олігархів, фото: «Личный счет»

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Британія може конфіскувати власність російських олігархів у Лондоні в межах законопроекту з посилення санкцій, який наразі готується.

Про це в ефірі телеканалу Sky News заявила міністр закордонних справ Ліз Трасс.

Нічого не виключено, — зазначила Трасс, відповідаючи на відповідне питання.

Водночас вона не стала розкривати деталі щодо того, хто і як може бути обраний в якості «мішені» майбутніх санкцій, проте додала, що зміни до законодавства, які готуються, дозволять «бити по ширшому спектру цілей, тому не буде нікого, хто вважатиме, що має імунітет від санкцій».

За її словами, новий законопроект дозволить запроваджувати обмеження не лише проти безпосередньо пов’язаних із ситуацією навколо України компаній, а й проти будь-яких компаній, «цікавих Кремлю». Трасс пообіцяла, що компаніям та особам, які «служать опорою російської держави», «не вдасться сховатися».

Щодо того, чи можуть такі санкції вдарити і по британських фінансах, Трасс наголосила, що «демократія і свобода важливіші за негайні фінансові інтереси».

Джерело: Sky News