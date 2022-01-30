Во время акции, скриншот видео

https://racurs.ua/n166392-thanksfriends-ukraincy-prishli-na-maydan-poblagodarit-souznikov-za-orujie-video.html

Ракурс

В Киеве на Майдане Независимости сегодня, 30 января, в 14.00 началась акция ThanksFriends, участники которой собрались, чтобы поблагодарить государства, поставляющие Украине оружие на фоне угрозы полномасштабного российского вторжения.

Поблагодарим наших союзников. За то, что российские танки «выходят из чата», когда видят коробки с «Джавелинами» и «Байрактары». За то, что сами россияне в панике от того, что ждет их на нашей земле, — подчеркивается на странице акции в социальной сети Фейсбук.

Организаторы акции подчеркивают, что она является знаком благодарности прежде всего не иностранным политикам, а народам этих стран.

Наша благодарность для народов Великобритании, США, Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Канады, Чехии и Турции. Поскольку именно за деньги этих людей, налогоплательщиков — самолеты с вооружением долетают в Украину, — говорится на странице акции. — Мы хотим, чтобы эти люди знали: оружие в надежных руках. Для нас это очень важно. Мы благодарны. И хотим, чтобы наши иностранные друзья тоже знали об этом.

Напомним, в Украину недавно прибыл уже четвертый самолет с военной помощью США. Всего в Минобороны Украины ожидают ориентировочно 45 таких рейсов.